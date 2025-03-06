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ЦАМТО

Сухопутные войска США оценят ДУМ THeMIS в экстремально холодных условиях

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Роботизированная платформа THeMIS (гусеничная гибридная модульная пехотная система) эстонского производства Milrem Robotics на Международной оборонной выставке в Дохе (DIMDEX), Катар
Роботизированная платформа THeMIS (гусеничная гибридная модульная пехотная система) эстонского производства Milrem Robotics на Международной оборонной выставке в Дохе (DIMDEX), Катар.
Источник изображения: © AFP 2024 / KARIM JAAFAR

ЦАМТО, 5 марта. Научно-исследовательская лаборатория холодных регионов (CRREL) Сухопутных войск США приобрела наземную дистанционно управляемую машину THeMIS с комплектом обеспечения автономности MIFIK (Milrem’s Intelligent Functions Kit).

Как сообщила эстонская компания Milrem Robotics, машина будет использоваться для проведения исследований в экстремально холодных условиях в арктических регионах. Стоимость покупки и сроки поставки не раскрываются.

ДУМ THeMIS представляет собой модульную безэкипажную платформу, предназначенную для выполнения различных задач, включая снабжение, разведку и огневую поддержку. В конфигурации Cargo THeMIS позволяет транспортировать материальные средства, оборудование и дополнительное вооружение в районы проведения операций, снижая когнитивную нагрузку на военнослужащего и потребность в рабочей силе.

Интеграция комплекта MIFIK расширяет возможности платформы благодаря функции автономной навигации в сложных метеоусловиях и местности.

На текущий момент ДУМ THeMIS проданы в 19 стран мира.

Как заявлено, приобретение ДУМ THeMIS соответствует задаче Инженерного корпуса СВ США по продвижению технологических инноваций в поддержку национальной безопасности и боеготовности. THeMIS будет применяться в различных экспериментальных сценариях для оценки ее возможностей и изучения различных аспектов применения автономных систем в холодных условиях.

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