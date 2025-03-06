Медведев назвал главную задачу России на СВО

Медведев: главной задачей РФ остается нанесение поражения врагу на земле

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Остановка войны на Украине для киевского режима и его главаря будет означать неизбежный конец, поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остаётся главной задачей России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остаётся нашей главной задачей", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".