«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву

Источник изображения: topwar.ru
Минск во время попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» был готов перебросить свои спецподразделения на защиту Москвы. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он находился на связи с основателем военной компании и предупредил Евгения Пригожина о возможных последствиях.
– привел Лукашенко подробности переговоров.
Источник изображения: topwar.ru
Он добавил, что после сбора всей информации в Минске было принято решение вмешаться в ситуацию. Но перед этим решено было еще раз переговорить с главой ЧВК «Вагнер».
– рассказал президент Беларуси.
По его словам, после этого он еще раз связался с Пригожиным и во время этого телефонного разговора ему удалось отговорить основателя ЧВК «Вагнер» от дальнейших радикальных действий.
– поделился Александр Лукашенко подробностями той беседы.
Президент Беларуси также сообщил, что пообещал Евгению Пригожину переговорить с президентом РФ и убедить его отказаться от уголовного преследования участников попытки военного мятежа.
– припомнил Лукашенко.
Напомним, попытка организации вооруженного мятежа в России была предпринята в июне 2023 года руководством ЧВК «Вагнер». Тогда несколько тысяч сотрудников компании, недовольных, как они утверждали, перебоями с поставками артиллерийских боеприпасов и злоупотреблениями со стороны руководства Минобороны РФ, захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
После этого колонна бойцов ЧВК «Вагнер» с боевой техникой выдвинулась в направлении Москвы. По ходу движения они сбили несколько вертолетов ВС РФ. После переговорного процесса руководство частной военной кампании отказалось от первоначальных планов и отправилось в Беларусь, где сотрудники ЧВК «Вагнер» начали обучение военнослужащих местной армии.
Добавим, что в августе 2023 года потерпел крушение самолет, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. В результате катастрофы воздушного судна они погибли.