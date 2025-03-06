«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву

Источник изображения: topwar.ru

Минск во время попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» был готов перебросить свои спецподразделения на защиту Москвы. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он находился на связи с основателем военной компании и предупредил Евгения Пригожина о возможных последствиях.

Когда он вышел из Ростова-на Дону, мы с ним переговорили. Я понял, что ситуация серьезная и я ему не сразу сказал о своих действиях. Я его попросил: «Дай я подумаю и тебе позвоню. Скажу, что мы можем сделать»

– привел Лукашенко подробности переговоров.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что после сбора всей информации в Минске было принято решение вмешаться в ситуацию. Но перед этим решено было еще раз переговорить с главой ЧВК «Вагнер».

Я позвонил Путину и сказал: «Да, присылай самолеты, будем перебрасывать наши спецподразделения, силы специальных операций будем перебрасывать под Москву»

– рассказал президент Беларуси.

По его словам, после этого он еще раз связался с Пригожиным и во время этого телефонного разговора ему удалось отговорить основателя ЧВК «Вагнер» от дальнейших радикальных действий.

Я ему сказал: «Жень, у нас с тобой были добрые отношения, но понимаешь, здесь межгосударственные отношения высокого уровня. Не обижайся на меня, но свои части специального назначения я перебрасываю на защиту Москвы. Ты подумай, пожалуйста, и дай мне ответ»

– поделился Александр Лукашенко подробностями той беседы.

Президент Беларуси также сообщил, что пообещал Евгению Пригожину переговорить с президентом РФ и убедить его отказаться от уголовного преследования участников попытки военного мятежа.

Я сказал: «Я сделаю все для того, чтобы ты не подвергался уголовному преследованию, я попрошу Путина, чтобы уголовное дело закрыли. Ну и я вас выведу в Беларусь»

– припомнил Лукашенко.

Напомним, попытка организации вооруженного мятежа в России была предпринята в июне 2023 года руководством ЧВК «Вагнер». Тогда несколько тысяч сотрудников компании, недовольных, как они утверждали, перебоями с поставками артиллерийских боеприпасов и злоупотреблениями со стороны руководства Минобороны РФ, захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

После этого колонна бойцов ЧВК «Вагнер» с боевой техникой выдвинулась в направлении Москвы. По ходу движения они сбили несколько вертолетов ВС РФ. После переговорного процесса руководство частной военной кампании отказалось от первоначальных планов и отправилось в Беларусь, где сотрудники ЧВК «Вагнер» начали обучение военнослужащих местной армии.

Добавим, что в августе 2023 года потерпел крушение самолет, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. В результате катастрофы воздушного судна они погибли.