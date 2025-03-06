Войти
Военное обозрение

«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минск во время попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» был готов перебросить свои спецподразделения на защиту Москвы. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он находился на связи с основателем военной компании и предупредил Евгения Пригожина о возможных последствиях.

Когда он вышел из Ростова-на Дону, мы с ним переговорили. Я понял, что ситуация серьезная и я ему не сразу сказал о своих действиях. Я его попросил: «Дай я подумаю и тебе позвоню. Скажу, что мы можем сделать»

– привел Лукашенко подробности переговоров.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что после сбора всей информации в Минске было принято решение вмешаться в ситуацию. Но перед этим решено было еще раз переговорить с главой ЧВК «Вагнер».

Я позвонил Путину и сказал: «Да, присылай самолеты, будем перебрасывать наши спецподразделения, силы специальных операций будем перебрасывать под Москву»

– рассказал президент Беларуси.


По его словам, после этого он еще раз связался с Пригожиным и во время этого телефонного разговора ему удалось отговорить основателя ЧВК «Вагнер» от дальнейших радикальных действий.

Я ему сказал: «Жень, у нас с тобой были добрые отношения, но понимаешь, здесь межгосударственные отношения высокого уровня. Не обижайся на меня, но свои части специального назначения я перебрасываю на защиту Москвы. Ты подумай, пожалуйста, и дай мне ответ»

– поделился Александр Лукашенко подробностями той беседы.

Президент Беларуси также сообщил, что пообещал Евгению Пригожину переговорить с президентом РФ и убедить его отказаться от уголовного преследования участников попытки военного мятежа.

Я сказал: «Я сделаю все для того, чтобы ты не подвергался уголовному преследованию, я попрошу Путина, чтобы уголовное дело закрыли. Ну и я вас выведу в Беларусь»

– припомнил Лукашенко.

Напомним, попытка организации вооруженного мятежа в России была предпринята в июне 2023 года руководством ЧВК «Вагнер». Тогда несколько тысяч сотрудников компании, недовольных, как они утверждали, перебоями с поставками артиллерийских боеприпасов и злоупотреблениями со стороны руководства Минобороны РФ, захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

После этого колонна бойцов ЧВК «Вагнер» с боевой техникой выдвинулась в направлении Москвы. По ходу движения они сбили несколько вертолетов ВС РФ. После переговорного процесса руководство частной военной кампании отказалось от первоначальных планов и отправилось в Беларусь, где сотрудники ЧВК «Вагнер» начали обучение военнослужащих местной армии.

Добавим, что в августе 2023 года потерпел крушение самолет, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. В результате катастрофы воздушного судна они погибли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу