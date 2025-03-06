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Военное обозрение

Российская САУ «Мальва» выстояла после удара двух ракет ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Ресурсы противника опубликовали кадры удара сразу двумя ракетами GMLRS - M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и M30A1 с боевой частью из вольфрамовых шариков по российский 152-мм колесной САУ 2С43 «Мальва». Однако даже «спаренный удар» не привел к уничтожению самоходной артустановки.

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, первое попадание пришлось рядом с САУ. Однако оно не привело к уничтожению орудия, да и его расчет, как можно увидеть, смог оперативно покинуть зону поражения.


Однако следом прилетела вторая ракета. После чего российская САУ «Мальва», хоть и оказалась повреждена, но не загорелась. При этом эксперты уверены, что поврежденный образец удастся отремонтировать и вернуть в строй.

Свою уверенность они объясняют тем обстоятельством, что САУ 2С43 «Мальва» имеет хорошее бронирование, которое способно выдерживать попадания вольфрамовых шариков из боевой части ракет РСЗО HIMARS. Благодаря этому расчёт может чувствовать себя в относительной безопасности.

Напомним, 2С43 «Мальва» является российским 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колёсной формулой 8×8. Он производится на Брянском автозаводе.

Как поясняют военные эксперты, «Мальва» имеет массу преимуществ перед другими САУ, которые стоят на вооружении армии РФ. Благодаря отказу от башни и бронирования места установки орудия, машина стала значительно легче, что позволило транспортировать её самолётами военно-транспортной авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
GMLRS
HIMARS
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