ЦАМТО, 5 марта. Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2% – до 1,784 трлн. юаней (около 245,5 млрд. долл. по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в среду проекте бюджета.

"Расходы на национальную оборону составят 1784,665 млрд. юаней с увеличением на 7,2%", – цитирует "РИА Новости" документ, опубликованный в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Как отмечает агентство, Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонительного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2% – до 1,55 трлн. юаней (около 220 млрд. долл.), в 2024 году – на 7,2% (до 1,665 трлн. юаней, около 231,24 млрд. долл.).

Официальный представитель третьей сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил во вторник, что "оборонные расходы Китая демонстрируют рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя".

Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва – высшего законодательного органа страны – открылась в Пекине 5 марта, она продлится до 11 марта.