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ЦАМТО

Трамп объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме

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Подъем флага на корабле "Маунт Уитни" ВМС США
Подъем флага на корабле "Маунт Уитни" ВМС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kyle Ste

ЦАМТО, 5 марта. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме с целью ускоренного строительства кораблей в стране.

"Мы собираемся возродить американскую судостроительную отрасль, включая коммерческое судостроение и военное судостроение. Для этой цели я объявляю, что мы создадим новое управление по судостроению в Белом доме и предложим специальные налоговые льготы, чтобы вернуть эту отрасль домой в Америку, где ей и место", – сказал глава государства в Капитолии, выступая перед обеими палатами Конгресса США.

По словам Д.Трампа, США станут строить корабли "очень быстро и очень скоро".

"Это окажет огромное влияние на дальнейшее укрепление нашей национальной безопасности", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампа.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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