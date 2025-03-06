Трамп направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы ПРО Golden Dome

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.

ЦАМТО, 5 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome, которая будет полностью производиться в США.

"Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей страны. Все будет произведено в США", – подчеркнул Д.Трамп, выступая перед Конгрессом.

По его словам, новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить страну от внешних угроз.

Д.Трамп подчеркнул, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы сохранять военное превосходство, передает "РИА Новости".