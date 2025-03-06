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ЦАМТО

На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США

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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

ЦАМТО, 5 марта. Власти Украины намерены провести аудит поставок различных типов вооружений на фоне остановки помощи от США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 4 марта советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Д.Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.

"По поставкам оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в конгрессе, и это особая юридическая процедура. Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров, прежде всего, аналогов. Тем более, что программы замещения уже работают", – написал М.Подоляк в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что Украина уже имела опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США, поэтому готова к таким ситуациям. М.Подоляк также предлагает провести аудит имеющихся поставок.

"Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно поставить в рамках партнерского сотрудничества, что можно заменить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами", – добавил М.Подоляк.

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