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ЦАМТО

Первый P-8A"Посейдон", предназначенный для ВМС Германии, поднялся в воздух

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 5 марта. Первый из восьми заказанных для ВМС Германии самолетов базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон" совершил первый полет на предприятии Boeing в Рентоне (шт.Вашингтон).

Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) опубликовало краткое заявление по этому поводу, сообщив, что P-8A в начале февраля был окрашен и недавно выполнил транзитный перелет на завод Boeing в Эверетт, где будут выполняться работы по установке различного оборудования. Как ожидается, самолет будет передан заказчику в августе 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки возможности покупки имеющихся готовых платформ.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и полного спектра услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года Министерство обороны Германии подписало письмо с предложением и принятием предложения по поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон" корпорации Boeing.

В сентябре 2021 года ВМС США заключили с корпорацией Boeing начальный контракт стоимостью 756,635 млн. долл. на поставку для ВС Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи". Как планируется, поставки начнутся в 2025 году.

В ноябре 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,1 млрд. евро на закупку в США трех дополнительных самолетов P-8A "Посейдон".

ВМС Германии рассчитывают получить все восемь P-8A к 2026 году. Немецкие СМИ ранее сообщали, что дополнительно может быть закуплено еще 7 самолетов.

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Страны
Германия
США
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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