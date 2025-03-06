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ТАСС

Эксперт: план Макрона о перемирии на Украине является очередной попыткой обмануть РФ

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Источник изображения: © Фото из личного архива

Таким образом президент Франции хочет дать Киеву передышку, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. План, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, предполагающий взятие Россией обязательств о том, чтобы не наносить ракетные и авиационные удары по украинским объектам, является очередной попыткой обмана, которая должна дать время для передышки режиму Зеленского. Такое мнение в колонке для ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"Условия подготовки к прекращению огня, при которых боевые действия продолжались бы на сухопутном театре военных действий, при этом Россия взяла бы на себя обязательство не наносить авиационные и ракетные удары по украинским объектам в глубине территории противника, являются очередной попыткой обмана, направленной на то, чтобы дать режиму Зеленского передышку. Для России такое предложение очевидно неприемлемо и представляет не более чем фантазии Макрона", - сказал Коротченко.

По его словам, ни Брюссель, ни Париж, ни Лондон, ни Киев не являются сторонами и участниками переговорного процесса по выработке мирного соглашения по Украине. Работа в этом направлении ведется пока только Россией и США.

"Что касается России, ожидать от нее принятия подобного предложения и вовсе не приходится. Логика боевых действий подразумевает уничтожение критических объектов инфраструктуры противника, путей снабжения ВСУ, подвоза материально-технических средств. Поэтому Россия будет продолжать уничтожать военную и энергетическую инфраструктуру Украины, и никакие инициативы Европы не могут быть для нее существенным ограничением", - добавил Коротченко.

Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. 

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