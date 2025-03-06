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Вестник Мордовии

Таинственная 155-мм самоходка из КНДР вполне может конкурировать с PzH 2000

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военные Северной Кореи традиционно уделяли большое внимание развитию дальнобойной артиллерии. Можно вспомнить разработанную в этой стране 170-мм САУ "Чучхе-по", также известную по западному обозначению как М1989 "Коксан".

Эта артсистема в свое время совершенно открыто демонстрировалась на оружейной выставке в ОАЭ, и в пояснительных материалах сообщалось, что она может бить активно-реактивными снарядами на шестьдесят километров.

Кроме нее в настоящее время на вооружении Корейской Народной Армии находится другая самоходка - "Чучхе-107"( М2018). Она имеет дальность стрельбы не менее сорока километров. При этом точность попадания обеспечивается спутниковой навигацией.

Есть мнение, что эта относительно недавняя разработка может конкурировать с южнокорейской К9 и германской PzH 2000.

Подробностей о ней немного, но кое-что понять можно просто взглянуть на фотографии. Она интересна еще тем, что на ней установлены датчики, обнаруживающие применение врагом лазерных дальномеров и целеуказателей. При необходимости, в автоматическом режиме для срыва наведения высокоточного оружия будут отстреляны гранаты, создающие аэрозольные завесы.

Для самообороны на крыше есть спаренная установка с двумя 30-мм автоматическими гранатометами.

"Чучхе-107" серийно производится и поступает в соединения сухопутных войск.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
ОАЭ
Южная Корея
Продукция
PzH 2000
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