Лукашенко: конфликты на Украине и Ближнем Востоке закончатся в 2025 году

Президент Белоруссии с оптимизмом оценил работу администрации президента США Дональда Трампа, отметив его стремление к завершению конфликтов

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке завершатся уже в этом году.

"Украина слишком мала для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы все живем - и США, и Китай, и Россия, и Украина. Это слишком малая взрывная сила. Поэтому надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим", - приводит агентство БелТА высказывания Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко также с оптимизмом оценил работу администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, отметив его стремление к завершению конфликта на Украине и Ближнем востоке. "У меня тут большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Они молодцы, и [Дональд] Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну на Украине, чтобы прекратить войну на Ближнем Востоке", - сказал он.