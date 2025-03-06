Войти
ТАСС

Лукашенко: конфликты на Украине и Ближнем Востоке закончатся в 2025 году

196
0
-1
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии с оптимизмом оценил работу администрации президента США Дональда Трампа, отметив его стремление к завершению конфликтов

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке завершатся уже в этом году.

"Украина слишком мала для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы все живем - и США, и Китай, и Россия, и Украина. Это слишком малая взрывная сила. Поэтому надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим", - приводит агентство БелТА высказывания Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко также с оптимизмом оценил работу администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, отметив его стремление к завершению конфликта на Украине и Ближнем востоке. "У меня тут большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Они молодцы, и [Дональд] Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну на Украине, чтобы прекратить войну на Ближнем Востоке", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу