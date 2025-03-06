В новом мире… Станет ли Россия союзником Вашингтона за счет европейцев? (Raseef22, Ливан)

Raseef22: Россия и США движутся к нормализации отношений

Россия и США движутся к нормализации отношений, сообщает Raseef22. Связи же Вашингтона и Брюсселя продолжают ослабевать. Трамп намерен заключить сделку с Путиным, а Европа лишится американской защиты и останется предоставленной сама себе, отмечает автор статьи.

Хишам аль-Аттифи

"Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты. В этом его предназначение. И он отлично справляется с этой целью", – эти слова прозвучали не из уст лидеров России или Китая, а от президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении ввести пошлины и начать торговую войну с Брюсселем, что стало последним витком эскалации конфликта между Вашингтоном и Европейским союзом.

Ужесточение риторики Трампа в адрес Брюсселя совпало с серьезными сдвигами в отношениях между Москвой и Вашингтоном, особенно после проведения переговоров в Эр-Рияде. Причиной тому стала попытка достичь соглашения о прекращении огня на Украине и подготовка встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Саудовской Аравии.

Эти перемены встревожили европейских лидеров. Кроме того, они совпали с угрозами Трампа отказаться от оборонных обязательств Вашингтона перед Европой и беспрецедентной критикой европейских союзников со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что "внутренняя угроза вызывает больше беспокойства, чем Россия", имея в виду европейцев. Тут стоит также отметить, что Европу вычеркнули из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп единолично ведет переговоры, что было расценено как грубая маргинализация роли Европы. Кроме того, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог допустил, страны Евросоюза могут "физически не присутствовать" на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Тот факт, что администрация Трампа начала переговоры с Москвой без участия Украины и Европы, встревожил европейских лидеров. Некоторые из них поспешили в Белый дом, чтобы переубедить Трампа, поскольку его действия негативно сказываются на альянсе США и Европы. И тут возникают вопросы: как будут дальше развиваться европейско-американские отношения? Восстановят ли Россия и США свои связи за счет Европы? Пойдут ли европейцы на уступки в предстоящий период?

Фундаментальный сдвиг в трансатлантических отношениях

По мнению журналистки Фабьюлы Бадави, в характере трансатлантического альянса и отношений между Европой и Соединенными Штатами произошли фундаментальные изменения. Он уже не так силен, как в эпоху холодной войны или даже после распада Советского Союза. Более того, отношения между США и Европой перешли от стратегической интеграции к напряженному прагматизму.

Причина этих изменений заключается в том, что в последние десятилетия (после окончания Второй мировой войны) Соединенные Штаты считали Европу "краеугольным камнем" своей внешней политики. Но после войн в Ираке и Афганистане и мирового экономического кризиса они начали пересматривать свои стратегические расходы, включая расходы на НАТО и содержание американского контингента в Европе. Кроме того, заявление президента США Дональда Трампа о том, что "НАТО – это устаревшая организация", и повышенное внимание Вашингтона к Китаю как стратегическому противнику ослабили доверие европейцев, которые в последнее время заговорили о создании собственной, независимой от Вашингтона, системы обороны. Призывы президента Франции Эммануэля Макрона создать "независимую европейскую армию" – это не просто лозунг, а часть растущего в Европе понимания того, что Америка не будет постоянным защитником.

Ранее Макрон призывал к созданию общеевропейской армии, независимой от США и НАТО, заявив: "Соединенные Штаты будут уважать нас как союзников, только если мы серьезно отнесемся к своей позиции и если у нас будет собственный суверенитет в отношении обороны. Для этого Европа должна построить свою независимость, как это делает Китай".

Отношения по интересам, а не альянсы

Причиной фундаментального сдвига в отношениях Брюсселя и Вашингтона является "торговая война". Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и пригрозил ввести огромные пошлины на импорт немецких автомобилей. Причиной тому стало то, что ЕС пытается проводить сбалансированную политику в отношении Китая, что разозлило Вашингтон, который хочет, чтобы Европа объединилась с ним против Пекина.

Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 25% на все европейские товары, включая "импорт автомобилей", за то, что Брюссель "не принимает американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию".

По данным Министерства торговли, дефицит торговли США с ЕС в 2024 году составил 235 миллиардов долларов, что на 13% больше, чем в 2023 году. ЕС – третий по величине торговый партнер Вашингтона – вводит десятипроцентные пошлины на американские автомобили, что в четыре раза превышает пошлины в 2,5%, установленные Америкой, на фоне растущей критики со стороны американских чиновников в адрес налога на добавленную стоимость в странах ЕС, составляющий 17,5% и более.

"Европейско-американские отношения больше не являются безусловным союзом, а основаны на взаимных и меняющихся интересах. Поэтому Европа начала искать альтернативу своему союзу с Вашингтоном, но пока безрезультатно", – считает Фабьюла Бадави.

Брюссель всерьез обеспокоен тем, что его роль маргинализируется и он оказывается за бортом. Сделка между Трампом и Путиным может привести к снятию некоторых санкций с России в обмен на частичный вывод российских войск с территории Украины или даже сокращению американского военного присутствия в Европе, что ослабит её в военном плане и сделает более уязвимой для давления со стороны России.

Европа стоит перед трудным выбором

Фабьюла считает, что Европа стоит перед сложным выбором. Трамп, похоже, намерен заключить сделку с Путиным, чтобы впоследствии использовать ее в качестве рычага давления на Китай. Сделка заморозит конфликт на Украине и поставит Европу перед стратегической дилеммой. Более того, если она окажет финансовую или военную помощь Киеву, то не сможет противостоять Москве без поддержки США.

Европа находится "между зависимостью от Америки и стремлением к стратегической независимости". Вашингтон при Трампе больше не гарантирует Европе защиту, как в прошлом, что заставляет европейцев переосмыслить свою безопасность. Отношения с Россией и Украиной могут стать решающим фактором в будущем европейско-американского альянса и поиске новых инструментов, которые дадут им большее влияние.

Кроме того, есть некие "ограниченные рычаги давления", которые могут усилить влияние европейцев и заставить Трампа пересмотреть свои расчеты. Главными из них являются: угроза расширения экономического сотрудничества с Китаем и Индией, чтобы снизить зависимость от Вашингтона, а также оказание давление [на Трампа] через Конгресс США посредством политического и дипломатического лобби. Многие члены Конгресса выступают за продолжение поддержки Украины. Они также напоминают о том, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Америки и что любой разлад в отношениях нанесет ущерб американским корпорациям.

"Франция и Великобритания обладают ядерным арсеналом, а Германия удваивает свои военные расходы. Европа может создать независимую систему обороны, что может заставить Вашингтон пересмотреть свои стратегии", – продолжает Фабьюла.

Раскол в Европе

Хотя Макрон неоднократно призывал к единой европейской позиции, в Европе существует раскол по украинскому вопросу. Польша и страны Прибалтики считают "российскую угрозу" очень серьезной и убеждают, что ни одной сделке с Москвой нельзя доверять. Франция и Германия склоняются к более гибкой политике, но боятся потерять влияние, а Италия и Венгрия занимают более прагматичную позицию в отношении Москвы. Со своей стороны, Великобритания – после выхода из ЕС – ведет собственную игру. Она хочет укрепить отношения с Вашингтоном, что может нанести ущерб ее отношениям с Европой.

Ожидается, что Европа увеличит расходы на оборону, но при этом займет более мягкую позицию в отношении России. Она предложит себя в качестве посредника в переговорах по Украине или направит "миротворцев", чтобы сохранить некоторые рычаги влияния.

В прошлый понедельник, 24 февраля, Совет Безопасности ООН принял резолюцию США по Украине, которую поддержала Россия. Но в ней Вашингтон не осуждал Москву и не упоминал территориальную целостность Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции со своим американским коллегой в Белом доме призвал Соединенные Штаты поддержать размещение европейских сил на Украине в качестве гаранта безопасности, отметив, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель. Он подчеркнул, что хочет "быстрого соглашения, но не хрупкой сделки".

Опасения Европы по поводу повторения Майдана

Мона Сулейман, исследователь, специализирующийся на европейских делах в Internationale Politik, согласна с тем, что в Европе существует раскол по украинскому вопросу: одни считают, что пора заканчивать с украинским конфликтом, а другие – что необходимо его продолжать. Кроме того, европейцы боятся повторения Майдана и того, что Путин, восстановив свою экономическую и военную мощь, может напасть на Европу через три-четыре года после окончания конфликта на Украине.

Политолог отметила, что страны Прибалтики и Северной Европы больше всего боятся окончания конфликта на Украине без гарантий безопасности для Европы. Эти страны считают, что план, предложенный Трампом, не ограничивает возможности Москвы, а наоборот, дает ей возможность восстановить свои силы, ослабив при этом позиции Европы. Но дилемма заключается в том, что некоторые ведущие страны Европы, такие как Франция, Германия и Италия, не хотят эскалации отношений с Россией и занимают более мягкую позицию. Стоит тут отметить, что в Великобритании – вышедшей из состава ЕС – раздаются призывы вернуться обратно, что потребует проведения референдума и значительного количества времени.

Сулейман отмечает, что у Европы нет единой позиции, которая давала бы ей возможность присоединиться к Вашингтону и Москве в переговорах по Украине и как-то на них повлиять. Кроме того, в Европе растет популярность правых партий, которые поддерживают многие политические решения Трампа и выступают против предоставления бесконечной помощи Киеву. Единственный шанс для Европы принять участие в урегулировании украинского вопроса – это разместить натовские силы в качестве "миротворцев" после того, как будет достигнуто мирное соглашение.

Политолог Актам Сулейман согласен с тем, что у Европы нет единой позиции по украинскому вопросу и что частные интересы преобладают над общими. Нынешней Европе "не хватает военного и экономического потенциала, воли и независимости", а ее влияние на международной арене в последние годы заметно снизилось.

Политолог отметил, что Вашингтон и Москва движутся к нормализации отношений, что произойдет за счет европейцев. Европа заплатит за то, что последовала за администрацией Джо Байдена. Ветер подул в другую сторону с приходом Трампа в Белый дом, который проводит внешнюю политику с учетом экономических интересов.

"Европа не сможет сделать многого – у нее нет эффективных инструментов. Изменения в отношениях с Вашингтоном носят глубокий и далеко идущий характер, хотя есть попытки продемонстрировать, что Европа сохраняет прежние отношения с Вашингтоном", – продолжает он.

Выведет ли Вашингтон свои войска из Европы?

Политолог отмечает, что у Европы нет единой позиции и рычагов давления. Ей придется пойти на уступки США и подчиниться давлению Трампа, который требует, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону. В то же время США вряд ли выведут свои войска из Европы, которой далеко до создания реальной эффективной независимой [от Вашингтона] общеевропейской обороны.

До начала украинского конфликта численность американского контингента в Европе составляла 65 тысяч человек, и Вашингтон намеревался вывести часть своих военнослужащих. Но разразившийся конфликт заставил его изменить свои планы и, наоборот, увеличить численность своих военнослужащих в Европе. По данным Пентагона, в Европе сформирована существенная группировка американских вооруженных сил, которая насчитает 100 тысяч военнослужащих, 150 боевых самолетов, 140 боевых кораблей и ряд систем противовоздушной обороны.

Численность американских военнослужащих, дислоцированных в Европе, превышает количество военнослужащих в европейских армиях в целом. Численность британской армии, например, составляет 75 тысяч человек. Американские военные базы есть в Германии, Великобритании, Испании, Италии, Румынии, Польше, Норвегии и Венгрии. Германия – европейская страна с наибольшим количеством военных баз США (на ее территории расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе).

Ихсан Аль-Хатиб, член Республиканской партии и доцент кафедры политологии в Государственном университете Мюррея, тоже исключает возможность вывода американских войск из Европы и напоминает, что присутствие США в Европе "восходит к временам холодной войны". Несмотря на расхождения во взглядах и интересах, отношения с Европа остаются приоритетом для Вашингтона. Тем не менее не исключено, что в предстоящий период численность американских войск, дислоцированных в Европе, будет сокращена.

Аль-Хатиб считает невозможным распад европейско-американского альянса. По его словам, этот альянс является "историко-культурным и основан на взаимных интересах". Он не является искусственным или временным союзом, созданным отдельными лицами или конкретной администрацией. Вашингтон не хочет разрывать этот союз. Администрация Трампа следует принципу "Америка прежде всего" и пытается оказать давление на Брюссель, чтобы тот увеличил расходы на оборону, как того требует соглашение, так как считает, что НАТО нужнее Европе, чем Америке. Трамп также пытается помешать росту товарооборота между Европой и Китаем, которого президент США считает своим врагом номер один.

В то время как Европейская комиссия указывает, что ЕС нужно дополнительно около 500 миллиардов евро на оборону на следующие 10 лет и необходимо продолжить поставки военной помощи на Украину, Трамп требует, чтобы европейские страны увеличили свои расходы на оборону до 5% от своего ВВП– показателя, которого не достигла ни одна страна НАТО, включая Соединенные Штаты, военные расходы которых составляют 3,4% от ВВП.

Произойдет ли российско-американское примирение за счет Европы?

Аль-Хатиб считает, что политика Трампа в отношении Европы – это отражение длившегося десятилетиями "американского недовольства" по поводу зависимости Европы от американской поддержки. Вашингтон также недоволен [европейской] политикой дискриминации американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции. Многие предыдущие американские лидеры опасались вступать в конфронтацию с европейскими союзниками, но Трамп решился на это, что вызвало большую обеспокоенность у европейцев.

В то время как эксперты и аналитики, с которыми мы беседовали, считают, что предстоящее примирение между Вашингтоном и Москвой произойдет за счет Европы, Ихсан Аль-Хатиб отвергает это, указывая на то, что Украина не является членом НАТО и в Европе по-прежнему нет консенсуса по украинскому вопросу. Берлин и другие европейские столицы выступили против вступления Киева в НАТО; Германия была одной из самых дружественных к России стран Европы. Она не только тесно сотрудничала с Москвой, но и плотно подсела на российские энергоресурсы.

Трамп считает, что многолетний открытый конфликт между Украиной и Россией – "нереалистичный вариант", а Китай – это главный противник, и стратегическая цель любой американской администрации состоит в том, чтобы разорвать российско-китайский альянс. Но это не означает, что США должны отказаться от Брюсселя. Никакой президент, который уйдет через четыре года, не сможет разорвать их отношения. Отношения между вашингтонской и европейской элитами также прочны. Они не пострадают от политики Трампа, тем более что вашингтонская элита считает его подход жестким и не подходящим для традиционных союзников, таких как европейцы.

Противостояние "китайской угрозе"

Ихсан Аль-Хатиб связывает политику Трампа в отношении Европы с государственным долгом Соединенных Штатов, который обновил исторический максимум и впервые превысил отметку в 36 триллионов долларов, а также с противодействием подъему Пекина. Он считает, что Трамп повторяет стратегию бывшего президента США Ричарда Никсона, наладившего отношения с Китаем, чтобы ослабить Советский Союз в начале 1970-х годов, только на этот раз все наоборот. Пекин представляет собой "экзистенциальную угрозу" гегемонии Вашингтона и добился значительного прогресса в нескольких важных областях. Более того, продолжение конфликта [на Украине] укрепляет китайско-российский альянс.

Политолог указывает на то, что Трамп решил покончить с умасливанием европейцев и пойти навстречу американской стратегической цели – не допустить приближения Китая к своим границам. Россия географически близка к Соединенным Штатам, а ее союз с Пекином приближает Китай к американским границам. Американцам необходимо выйти из тупика в отношениях с Россией и найти точки соприкосновения по вопросам взаимного интереса.