Трамп: США потратили сотни миллиардов на Украину

В то же время Европа потратила большую сумму денег на закупку у РФ нефти и газа, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство США выделило на оказание помощи Украине сотни миллиардов долларов, в то время как Европа потратила гораздо больше средств на закупки у России нефти и газа. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома речи президента США Дональда Трампа, которую он произнесет перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

"Я также неустанно работаю над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту на Украине", - говорится в его речи. "Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов, чтобы поддержать оборону Украины. Тем временем Европа, к сожалению, потратила больше денег на покупку у России нефти и газа, чем на защиту Украины - гораздо больше! А Байден санкционировал передачу большего количества денег на эту схватку, чем потратила Европа", - сказано в тексте выступления президента США.

Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания "О положении страны". Однако, поскольку Трамп лишь 20 января во второй раз вступил в должность американского лидера, речь на этот раз формально не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.