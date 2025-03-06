Генерал ВСУ в отставке считает, что Украина обрела образ страны-наркомана

При этом Сергей Кривонос подчеркнул, что военная помощь Вашингтона необходима Киеву

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Украина в информационном пространстве получила образ страны-наркомана, зависящего от различных поставок из-за рубежа. Такое мнение выразил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос. В то же время он признает, что Киеву необходима помощь из Соединенных Штатов.

Отставной генерал выразил мнение, что Украина не выполнила "домашнее задание", не наладив за последние три года собственное производство определенных видов оружия и боеприпасов к ним. "Мы стали в информационном пространстве наркоманами, которые зависят от множества вещей. Да, определенные вещи, которые непосредственно для нас важны, - это американская продукция, и она нам нужна", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей".

Кривонос также упомянул перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, произошедшую 28 февраля в Белом доме. Он подчеркнул, что поддержка, которую выражали Зеленскому на Украине после перепалки, закончится сразу после того, как упадут показатели работы украинских систем ПВО.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.