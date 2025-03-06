The Sun: ЕС придется увеличить численность армии на 300 тыс. человек

Европейского ядерного арсенала точно хватит для уничтожения Москвы и Петербурга, пишет известный достоверностью своих материалов таблоид The Sun. Вот только незадача — на эти подсчеты авторов статьи подтолкнул нехилый испуг из-за угроз Трампа вывести США из НАТО и бросить ЕС наедине с его напрочь ослабевшим ВПК.

Европе придется противостоять российской военной машине практически в одиночку, если Дональд Трамп решит вывести США из блока НАТО.

У американских вооруженных сил огромный арсенал, включающий высокотехнологичные военные базы, а также авианосцы, современные ракеты и беспилотники общей стоимостью примерно четыре триллиона долларов.

Гигантская экономика США является самой сильной среди стран НАТО, и Вашингтон тратит на военные нужды больше всех остальных членов альянса.

Но если Трамп выведет Америку из блока, которому в этом году исполнилось 76 лет, тридцати европейским государствам и Канаде придется обороняться самостоятельно.

Европа спешно пытается сплотиться вокруг Украины без американской помощи после катастрофической встречи Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшейся в пятницу в Белом доме.

В воскресенье в Лондоне также прошли переговоры сэра Кира Стармера, Эммануэля Макрона и прочих европейских лидеров, которые теперь попытаются поддерживать Украину самостоятельно.

Ослабление НАТО — это одно из самых заветных желаний Путина, так как этот ненавистный ему союз в составе США, Европы и Канады на протяжении семи десятилетий сдерживал советскую, а затем и российскую экспансию.

ЕВРОПА В ОДИНОЧЕСТВЕ

У Европы нет уверенности в том, что она сумеет защитить себя от России в случае нападения. Но цифры рисуют совершенно иную картину.

У Америки на действительной военной службе в трех видах вооруженных сил находится огромное количество военнослужащих — 1,3 миллиона человек. Это примерно треть от общего количества натовских войск.

Но у Европы солдат больше. Численность личного состава вооруженных сил европейских членов альянса и Канады составляет 2,2 миллиона человек. В воскресенье польский премьер-министр объявил, что эта цифра еще больше и составляет 2,6 миллиона профессиональных военнослужащих. Он добавил, что в связи с этим Европе стоит быть более уверенной в собственных силах.

Россия в этом году намерена довести численность личного состава на действительной военной службе до 2,4 миллиона человек.

У Америки в Европе в составе натовской группировки размещено 100 000 военнослужащих. Если она выведет эти войска, альянс сразу ощутит нехватку живой силы. Европейские страны очень неохотно идут на увеличение военных расходов, и им будет сложно в короткие сроки найти недостающие 100 000 человек в случае ухода американцев.

Но Гунтрам Вольф, автор проведенного недавно исследования, пришел к выводу, что если Европа хочет защитить себя без США, то ей в ближайшие пять лет придется удвоить военные расходы, увеличить численность личного состава на 300 000 человек и закупить 1 400 новых танков.

Путин на Украине посылает войска на поле боя и готов нести немалые потери ради достижения целей своей военной операции.

Но Украина тоже несет огромные потери, а Европе без Америки понадобится большая армия. Дело в том, что в случае ухода Штатов НАТО также лишится большого количества техники и вооружений, которые они обеспечивают. Например, у Америки 11 боеспособных авианосцев и еще 300 боевых кораблей для сопровождения флагманов. У европейских стран всего семь авианосцев. Один авианосец у Франции, два у Италии, один у Испании, один у Турции и два у Британии.

Что касается танков, то у Америки их 5 500, а у Европы 7 000. У России же в активной эксплуатации примерно 2 500 танков, и ей приходится брать старые машины из советских запасов, чтобы продолжать военные действия на Украине.

У Америки есть современная высокотехнологичная боевая техника, какой нет у Европы — например, самолеты-разведчики, постановщики помех РЛС. Кроме того, у нее есть военные специалисты, способные выполнять чрезвычайно сложные задачи.

У Европы также отсутствуют пилотируемые самолеты-заправщики, позволяющие увеличить дальность полета истребительной авиации, чтобы она могла наносить удары по целям на удалении в несколько сотен километров. Европе не хватает пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки, наблюдения и обнаружения целей, по которым наносят удары истребители.

Но Украина показала, как можно весьма успешно использовать многочисленные и дешевые дроны.

Украинцы стали первопроходцами в области боевого применения таких летательных аппаратов, которые сумели сдержать более многочисленную российскую армию с ее танковыми армадами.

У Америки примерно 3 700 боеготовых единиц ядерного оружия. А в Европе всего две ядерные державы — Британия и Франция, у которых в совокупности чуть больше 500 единиц ядерного оружия.

Важно то, что этого количества вполне достаточно для уничтожения Москвы, Санкт-Петербурга и всех самых важных и ценных для России объектов.