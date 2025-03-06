Глаза «Совы»: армия РФ получит новый дрон от создателей убийцы «Абрамсов»

БПЛА-разведчик превосходит зарубежные аналоги по характеристикам и стоит гораздо дешевле

Разработчики FPV-дрона «Пиранья-10», в свое время уничтожившего первый Abrams в зоне СВО, создали новый разведывательный БПЛА — «Сова-13». По техническим характеристикам он превосходит зарубежные аналоги, но стоит почти в два раза дешевле. И может работать как ретранслятор для других дронов, обеспечивая им большую зону покрытия. Кроме того, беспилотник модульный — прямо на передовой его можно пересобрать для работы на другой частоте, что крайне важно в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы, отмечают эксперты.

Новая разработка от убийц «Абрамсов»

Многофункциональный дрон-ретранслятор «Сова-13» даст возможность российским военнослужащим вести разведку свыше полутора часов с высоким качеством видео, возможностью зависания и удержания позиции. По словам разработчиков, он работает как на стандартных частотах 5.8 ГГц, так и на специальных уникальных частотах. Это позволяет сохранять управление в сложных условиях и минимизирует риски подавления связи средствами РЭБ.

— Цифровой видеосигнал преобразуется в аналоговый, и именно он передается на очки оператора. И этот сигнал уже не заглушить, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья». — Это как если сравнивать цифровое телевидение и аналоговое: в цифровом, если один пакет данных потерялся, картинка сразу черная, а аналог, даже если будут глушить, телевизор хоть и с помехами, но будет что-то показывать.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

Дополнительно на «Сову-13» можно установить тепловизор, поворотные модули и сразу две камеры, что расширит возможности аппарата в разведке и мониторинге. Он также может выступать как ретранслятор.

— Он является модульным. К примеру, если бойцы выбрали определенную частоту для работы, то раньше для нее нужно было создавать новый дрон с нуля. А в данном случае они самостоятельно смогут достать камеру, видеопередатчик, антенны и настроить на любую другую частоту, которая необходима, — отметили в компании.

«Сова-13» — это альтернатива зарубежным дронам, которые сейчас используются в качестве разведывательных. Новая разработка превосходит их по своим техническим характеристикам и при этом стоит почти в два раза дешевле. Все испытания на полигонах БПЛА уже прошел, поэтому недавно его начали поставлять в зону СВО.

Зачем дрону сменные модули

Развитие систем радиоэлектронной борьбы усложняет применение FPV-дронов, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Переделать систему РЭБ под новую модель БПЛА относительно легко, а вот создать беспилотник с другой частотой работы гораздо сложнее. Особенно если речь идет о массовом производстве. И куда произведенные дроны девать, если противник научился их подавлять и применять их невозможно? — рассказал эксперт. — По этой причине смена оборудования БПЛА модульным образом прямо на передовой — это уникальная возможность применять дроны так, чтобы серьезно усложнить врагу борьбу с ними. То есть если противник смог понять, как подавить ваш беспилотник, вы меняете его модули, меняете частоту и продолжаете применять. Он снова научится, а вы снова поменяете...

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

Беспилотники с функцией ретранслятора сейчас также играют важную роль, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Чем дальше улетает беспилотник от оператора, тем сигнал хуже, — объяснил он. — Дроны-ретрансляторы, которые висят в воздухе, позволяют увеличивать радиус действия других БПЛА. Сигнал проходит через них и усиливается, а средствам РЭБ противника становится тяжелее подавить наш беспилотник. Их используют для FPV-дронов, БПЛА, которые осуществляют сбросы, и разведывательных. Поэтому мне кажется, «Сова-13» найдет свое место в зоне СВО.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

Время полета беспилотника зачастую зависит от функции, которую он выполняет, отметил эксперт. В некоторых ситуациях энергопотребление выше и дрон быстрее разряжается, но время работы, заявленное разработчиком, неплохое.

Как обучаются операторы БПЛА

Ранее «Известия» писали, что в России разработали и запустили в серию FPV-дрон «Пиранья 5», который поможет операторам БПЛА освоить основы пилотирования. Благодаря его маленькому размеру — чуть больше 12 см в диаметре — он маневреннее, чем более крупные аппараты.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

С его помощью обучаемые получат навыки управления в динамичных условиях и адаптируются к реальным задачам. А достаточно простая конструкция дрона поможет операторам изучить устройство и основные узлы летательного аппарата, освоить их ремонт. Кроме того, новинку можно использовать в боевой обстановке — при работе штурмовых групп, отмечают эксперты.

Разработчики считают, что благодаря маленькому весу — всего 300 г — и большой грузоподъемности «Пиранью 5» можно будет использовать при штурме объектов с ограниченным пространством.

— Несмотря на свои скромные вес и размеры, БПЛА может поднимать АКБ весом 1,5 кг, которую используют для FPV-дрона «Пиранья 10». И его полезная нагрузка доходит примерно до 1 кг. Хотя обычно такие беспилотники поднимают 200–400 г, — отметил представитель компании.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

По его словам, этот дрон лучше всего подойдет для выполнения задач в радиусе 1–3 км.

Эта модель продолжает линейку дронов знаменитого семейства «Пираний».

Юлия Леонова