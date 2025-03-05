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Ростех

Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту

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Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту.
Источник изображения: rostec.ru

Работники предприятий Госкорпорации пройдут обучение по новой образовательной программе на тему реинжиниринга бизнес-процессов с использованием ИИ

Госкорпорация Ростех разработала новую образовательную программу по подготовке специалистов в области цифровизации. Программа направлена на изучение методов и инструментов системной инженерии и искусственного интеллекта. Обучение пройдут работники предприятий Корпорации.

Задача новой образовательной программы «Реинжиниринг бизнес-процессов с применением искусственного интеллекта» — повысить уровень автоматизации производства и создать новые подходы в управлении цифровым развитием предприятий Ростеха.

В процессе обучения слушатели научатся интегрировать передовые IT-решения в производственные процессы, использовать аналитические инструменты искусственного интеллекта для повышения общей производительности труда, разрабатывать стратегии адаптации предприятия к быстро меняющимся условиям рынка и технологического ландшафта.

Знания, полученные в ходе обучения по таким программам, слушатели активно применяют на своих рабочих местах. Примером служит холдинг ОДК, сотрудники которого регулярно повышают цифровые компетенции в Академии Ростеха. Коллеги активно внедряют технологию цифровых двойников и применяют математическое моделирование для проведения предварительных испытаний авиационных двигателей.

«В условиях стремительного развития технологий и цифровой трансформации промышленности программа „Реинжиниринг бизнес-процессов с применением искусственного интеллекта“ становится не просто актуальной, а необходимой. Методы и инструменты системной инженерии и искусственного интеллекта сегодня — это не просто тренд, а основа для прорывных решений, которые позволяют оптимизировать производственные процессы, повышать эффективность и создавать новые продукты. Эта программа — наш стратегический шаг в будущее», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Программа по реинжинирингу бизнес-процессов с использованием ИИ разработана Центром по развитию цифровых компетенций Академии Ростеха при поддержке Департамента цифровой трансформации Госкорпорации. Обучающие модули курса разрабатывались сотрудниками Академии Ростеха совместно с аккредитованными партнерами, экспертами крупных российских ИТ-компаний и лидеров в разработке проектов применения цифровых инструментов в Центре производительности труда ВАВТ Минэкономразвития РФ, членами экспертного совета по цифровой трансформации Минпромторга РФ. В настоящее время разрабатываются дополнительные модули обучения совместно со специалистами РАНХиГС.

«Потребность Корпорации и ее организаций в специалистах в сфере ИТ, кибербезопасности, искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий постоянно растет. Чтобы усилить кадровый потенциал наших предприятий, мы выстраиваем комплексную систему подготовки кадров — от ИТ-классов для школьников до вузовского трека „Код Ростеха“ и передовых инженерных школ в таких областях, как СВЧ-электроника, квантовые технологии, инженерия киберплатформ и робототехнические комплексы. При этом обучение не заканчивается после трудоустройства. Наша совместная задача с Департаментом цифровой трансформации — постоянно актуализировать знания и умения работников предприятий Ростеха, синхронизировать их с приоритетами Корпорации и государства в целом, используя Академию Ростеха как единое окно и проводника нашей стратегии», — отметила директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

В 2024 году в Центре по развитию цифровых компетенций Академии Ростеха прошли обучение более 1600 специалистов из 205 предприятий Корпорации. Сегодня в портфеле Центра — 150 образовательных программ по различным направлениям IT-сферы.

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2 комментария
№1
05.03.2025 01:54
Неплохо бы было ,если бы "Ростех" принимал на подготовку специалистов из других компаний.
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№2
05.03.2025 02:01
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Неплохо бы было ,если бы "Ростех" принимал на подготовку специалистов из других компаний.

Не дай бог

Цитата, ID: 19190 сообщ. №1

В 2024 году в Центре по развитию цифровых компетенций Академии Ростеха прошли обучение более 1600 специалистов из 205 предприятий Корпорации. Сегодня в портфеле Центра — 150 образовательных программ по различным направлениям IT-сферы.

Как всегда, вместо компаний успешных в этой сфере вроде Яндекса, бюджеты уйдут в Ростех с нулевым результатом
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