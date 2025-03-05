Премьер Мьянмы ознакомится в Самаре с достижениями российской космонавтики

Россия и Мьянма сотрудничают в том числе в космической сфере, подчеркнул президент Владимир Путин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Мьянма сотрудничают в том числе в космической сфере. Премьер-министр страны Мин Аун Хлайн посетит Самару, где ознакомится с достижениями РФ в этой отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с политиком.

"Совместные проекты осуществляются и в сфере промышленности высоких технологий, - напомнил президент РФ. - При содействии России в республике введен в эксплуатацию наземный комплекс дистанционного зондирования Земли".

"Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить и ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики".

В ходе визита Мин Аун Хлайна в РФ Россия и Мьянма подписали, в частности, меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и министерством науки и технологий республики. Страны договорились о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.