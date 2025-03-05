Эксперт Скшипчак: ВСУ хватит запасов американского оружия до середины лета

Это будет означать, что к этому времени у Киева будут истощены возможности для продолжения боевых действий, добавил бывший командующий сухопутными войсками ВС Польши

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украине хватит запасов американского оружия максимум до конца июля. Об этом заявил в беседе с порталом Wirtualna Polska бывший командующий сухопутными войсками ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Я думаю, что тех запасов оружия и боеприпасов, о поставках которых принял решение еще [экс-президент США Джо] Байден, хватит украинцам до конца июня, может быть, до конца июля", - отметил бывший польский военный. Это будет означать, что к этому времени у Киева будут истощены возможности для продолжения боевых действий, добавил Скшипчак.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.