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ТАСС

Вэнс отверг призыв ужесточить санкции против РФ для урегулирования на Украине

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © Kent Nishimura/ Getty Images

Вице-президент США отметил, что завершение конфликта отвечает интересам всех сторон

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически отверг призыв ужесточить односторонние американские санкции в отношении России в целях содействия урегулированию конфликта на Украине.

Беседуя с журналистами в Конгрессе, он не согласился с утверждением о том, что американская администрация оказывает серьезный нажим только на Киев, но не на Москву. При этом Вэнс также, по сути, отмел предположение о необходимости введения новых санкций в отношении России.

"Я в действительности не думаю, что это верно. У нас все еще сохраняется ряд санкций в отношении россиян", - сказал вице-президент, комментируя два упомянутых тезиса. "Мы действительно считаем, что интересам всех - не только России, но и Украины, и Соединенных Штатов - отвечает завершение этого конфликта", - подчеркнул заместитель главы вашингтонской администрации. "Так что мы верим в оказание давления на всех, чтобы остановить кровопролитие. Потому что такова политика президента [США Дональда Трампа], и это отвечает всем интересам американского народа", - отметил Вэнс.

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. 

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Трамп Дональд
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