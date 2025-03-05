Путин рассказал о сотрудничестве с Мьянмой в области безопасности

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи.

Путин заявил, что РФ и Мьянма активно взаимодействуют по вопросам безопасности

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма активно, по-партнерски взаимодействуют по вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом.

"Россия и Республика Союз Мьянма активно, по-партнерски сотрудничают в сфере безопасности", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров.