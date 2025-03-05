Мирошник: заморозка помощи Вашингтона Киеву не повлияет на активность ударов ВСУ

У Украины достаточно отсыпанных экс-президентом США Джо Байденом запасов, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Приостановка поставок США военной помощи Украине в ближайшие несколько месяцев никак не повлияет на интенсивность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по субъектам РФ, поскольку у ВСУ достаточно отсыпанных экс-президентом США Джо Байденом запасов. Такое мнение ТАСС выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Нет. Однозначно пока изменений нет, так как запасов у ВСУ, отсыпанных [экс-президентом США Джо] Байденом, еще хватит на несколько месяцев, и они сейчас эти арсеналы активно используют", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Мирошник отметил, что в предыдущие несколько недель фиксировалась возросшая интенсивность ударов ВСУ по гражданскому сектору РФ. По его словам, противник на 20-30% увеличил число обстрелов. "Возможно, что это делалось с целью спровоцировать ВС РФ на аналогичные действия в отношении гражданских [жителей] на украинской территории. Но этого не происходит, так как наши войска наносят удары исключительно по военным целям и объектам двойного назначения, которые используются противником для ведения военных действий", - сообщил собеседник агентства.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.