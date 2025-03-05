Эксперт Золотарев: ВСУ без США придется вести разведку "на сосне с биноклем"

Украинский политолог отметил, что Вашингтон обладает крупнейшей группировкой разведывательных спутников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Военнослужащим ВСУ придется вести разведку "на сосне с биноклем", если руководство Соединенных Штатов лишит Украину разведывательных данных. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

Комментируя приостановку американской военной помощи Украине, эксперт в эфире YouTube-канала Politeka Online задался вопросом, коснется ли это и передачи разведданных. Он отметил, что США обладают крупнейшей группировкой разведывательных спутников, и прекращение передачи данных с них сделает ВСУ "слепыми и глухими". "Ну что, без спутников будем сажать офицеров, артиллерийских наблюдателей на сосну с биноклем, как во Вторую мировую, чтобы корректировать огонь. Это колоссальная проблема", - сказал он.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.

В Киеве многие восприняли эту ситуацию как катастрофическую. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что приостановка военной помощи в первую очередь отразится на нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS.