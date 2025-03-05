Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности

Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.

По информации пресс-службы, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность. Также предлагается принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.

"Предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее законопроект о ратификации договора принял парламент Белоруссии. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон, ратифицирующий договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.