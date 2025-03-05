Подводный флот Сингапура увеличат до шести субмарин

Министерство обороны Сингапура намерено закупить еще две дизель-электрические подлодки класса "Инвинсибл" (Invincible, "Непобедимый") в дополнение к уже четырем заказанным. Об этом заявил глава военного ведомства Нг Энг Хен в ходе слушаний в парламентском комитете по снабжению.

Напомним, что первые две субмарины класса "Инвинсибл" пополнили состав сингапурского флота в сентябре 2024 года. Их построили на немецкой верфи ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле по модифицированному проекту "Тип-218SG" в рамках контракта, подписанного в 2013 году.

Спуск на воду двух подлодок класса "Тип-218SG" для Сингапура TKMS

В 2017 году сингапурские власти заказали еще две такие подлодки. По словам министра обороны Сингапура, к настоящему времени они уже спущены на воду, и их планируют ввести в строй к 2028 году.

В своем выступлении перед законодателями министр Нг отметил, что программа "Инвинсибл" продвигается по плану, а первые две субмарины подтвердили, что они готовы к эксплуатации в тропических водах.

"Но четыре подводные лодки – для флота недостаточно, – добавил он. – Субмарины подвергаются более строгим и частым циклам технического обслуживания, проверкам. Поэтому большинство флотов имеют более четырех подлодок".

Также министр рассказал, что ведомство ищет замену для патрульных самолетов "Фоккер-50", которые необходимо вывести из эксплуатации после 32 лет службы. Сейчас военные выбирают между P-8A "Посейдон" от компании Boeing и C-295 от Airbus.

Кроме того, он сообщил, что в этом году на воду спустят первый многоцелевой корабль типа MRCV. По его словам, его дальность плавания примерно в три раза превысит показатели корветов класса "Виктория", которые предстоит "отправить на пенсию".

Военно-морские силы Сингапура в 2023 году заказали шесть кораблей типа MRCV. Киль головного корабля заложили в октябре 2024 года на местной верфи ST Engineering. Ключевая роль корабля типа MRCV – носитель беспилотных платформ.

Министр Нг уточнил, что расходы военного ведомства в 2025 году составят около 23,4 млрд сингапурских долларов (17,3 млрд долларов США), что на 12,4% больше расходов 2024 года.