Войти
Flotprom

Подводный флот Сингапура увеличат до шести субмарин

138
0
0

Министерство обороны Сингапура намерено закупить еще две дизель-электрические подлодки класса "Инвинсибл" (Invincible, "Непобедимый") в дополнение к уже четырем заказанным. Об этом заявил глава военного ведомства Нг Энг Хен в ходе слушаний в парламентском комитете по снабжению.

Напомним, что первые две субмарины класса "Инвинсибл" пополнили состав сингапурского флота в сентябре 2024 года. Их построили на немецкой верфи ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле по модифицированному проекту "Тип-218SG" в рамках контракта, подписанного в 2013 году.

Спуск на воду двух подлодок класса "Тип-218SG" для Сингапура

TKMS


В 2017 году сингапурские власти заказали еще две такие подлодки. По словам министра обороны Сингапура, к настоящему времени они уже спущены на воду, и их планируют ввести в строй к 2028 году.

В своем выступлении перед законодателями министр Нг отметил, что программа "Инвинсибл" продвигается по плану, а первые две субмарины подтвердили, что они готовы к эксплуатации в тропических водах.

"Но четыре подводные лодки – для флота недостаточно, – добавил он. – Субмарины подвергаются более строгим и частым циклам технического обслуживания, проверкам. Поэтому большинство флотов имеют более четырех подлодок".

Также министр рассказал, что ведомство ищет замену для патрульных самолетов "Фоккер-50", которые необходимо вывести из эксплуатации после 32 лет службы. Сейчас военные выбирают между P-8A "Посейдон" от компании Boeing и C-295 от Airbus.

Кроме того, он сообщил, что в этом году на воду спустят первый многоцелевой корабль типа MRCV. По его словам, его дальность плавания примерно в три раза превысит показатели корветов класса "Виктория", которые предстоит "отправить на пенсию".

Военно-морские силы Сингапура в 2023 году заказали шесть кораблей типа MRCV. Киль головного корабля заложили в октябре 2024 года на местной верфи ST Engineering. Ключевая роль корабля типа MRCV – носитель беспилотных платформ.

Министр Нг уточнил, что расходы военного ведомства в 2025 году составят около 23,4 млрд сингапурских долларов (17,3 млрд долларов США), что на 12,4% больше расходов 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Продукция
C-295 CASA
P-8 Poseidon
Компании
ST Engineering
ThyssenKrupp
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 02:42
  • 3
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 05.03 00:40
  • 2
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 04.03 23:17
  • 7899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу
  • 04.03 15:11
  • 0
Арктика: претензия на новое лидерство
  • 04.03 14:54
  • 0
«Уникальная» ситуация
  • 04.03 10:23
  • 7
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 04.03 08:14
  • 2
Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
  • 04.03 03:00
  • 1
Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"
  • 04.03 02:58
  • 7
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 22:55
  • 1
Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем