Войти
Интерфакс-АВН

Пилотируемый корабль "Союз МС-27" отправится к МКС 8 апреля-"Роскосмос"

139
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур состоится 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур намечается на 8 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" проинформировали, что во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) состоялось заседание главной медицинской комиссии по допуску экипажа к космическому полету.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на МКС, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту", - сообщили в госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 02:42
  • 3
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 05.03 00:40
  • 2
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 04.03 23:17
  • 7899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу
  • 04.03 15:11
  • 0
Арктика: претензия на новое лидерство
  • 04.03 14:54
  • 0
«Уникальная» ситуация
  • 04.03 10:23
  • 7
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 04.03 08:14
  • 2
Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
  • 04.03 03:00
  • 1
Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"
  • 04.03 02:58
  • 7
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 22:55
  • 1
Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем