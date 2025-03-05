Пилотируемый корабль "Союз МС-27" отправится к МКС 8 апреля-"Роскосмос"

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур состоится 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур намечается на 8 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" проинформировали, что во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) состоялось заседание главной медицинской комиссии по допуску экипажа к космическому полету.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на МКС, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту", - сообщили в госкорпорации.