Генерал ВСУ Маломуж предрек Украине большие проблемы с вооружением

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах отметил, что поставки вооружений из Европы не смогут компенсировать американскую помощь

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Киев ощутит огромные проблемы с вооружением уже в ближайшие недели в связи с остановкой военной помощи из США. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Огромные проблемы будут у нас в особенности в ближайшие недели, месяцы. Еще несколько дней мы будем держать запасы. <...> Далее необходимо осуществление этих поставок. Это очень критично для нас", - сказал Маломуж в эфире украинского 24-го канала.

Он также считает, что поставки вооружений из Европы не смогут компенсировать американскую помощь. Возможности разведки из-за прекращения передачи американских разведданных сократятся на 40-50%, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение распространяется на "всю нынешнюю военную помощь", которую Вашингтон оказывает Киеву. Передача украинским военным вооружений, отправленных из США, но еще не доставленных на Украину, будет прекращена. Позднее представитель Пентагона подтвердил ТАСС приостановку американской военной помощи Украине.

В Киеве многие восприняли эту ситуацию как катастрофическую. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что приостановка военной помощи в первую очередь приведет к нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS.