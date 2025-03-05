В Стамбуле спустили на воду первый танкодесантный корабль нового поколения

На верфи Anadolu Shipyard (ADIK) в Стамбуле спустили на воду первый танкодесантный корабль типа YLCT. Как уточняет Naval News, всего для турецкого флота планируют построить восемь таких кораблей.

В торжественной церемонии спуска на воду участвовали глава управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гёргун, высшие офицеры министерства обороны и ВМС.

Спуск на воду первого турецкого танкодесантного корабля нового поколения Anadolu Shipyard

"В этот день мы приблизились на один шаг к нашей цели – иметь более сильный флот", – отметил Халук Гёргун.

По его словам, второй корабль типа YLCT спустят на воду в ближайшие недели.

Каждый новый танкодесантный корабль сможет перевозить до трех основных боевых танков типа "Алтай", разработанных турецкой оборонной промышленностью. Помимо боевых миссий, эти корабли готовят к участию в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказанию гуманитарной помощи и проведению эвакуации.

Водоизмещение кораблей YLCT составит 1166 тонн, длина корпуса – 79,9 метра, ширина – 11,7 метра, осадка – менее 1,0 метра в передней части и менее 2,5 метра в кормовой части. Полезная нагрузка – 420 тонн.

Корабли оснащают двумя главными двигателями мощностью 3400 кВт, приводящими в движение два винта фиксированного шага, что позволяет развивать максимальную скорость 20 узлов. Площадь палубы для транспортных средств составляет 410 кв. метров. Вместо трех танков на борту могут разместиться 260 морпехов.

Для собственной обороны корабли вооружают двумя 12,7-мм пулеметами и и двумя 25-мм дистанционно управляемыми арткомплексами.

Как уточняет Naval News, завершение строительства всех восьми танкодесантных кораблей ожидается в течение двух лет: первый корабль планируют ввести в строй в ноябре этого года, а последний – к маю 2027 года.