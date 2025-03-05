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ТАСС

Венгрия выступит на саммите ЕС против продолжения военных действий на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Omar Havana

Страна считает опасной ошибкой настрой лидеров большинства стран ЕС на продолжение конфликта, отметил премьер-министр Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Венгрия заявит на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта, что считает опасной ошибкой настрой лидеров большинства стран ЕС на продолжение конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Христианом Мицкоски.

"Мы приветствуем начало американо-российских переговоров и заинтересованы в их успехе", - отметил глава правительства. В то же время, сказал он, Венгрия ведет дискуссии со своими европейскими союзниками, которые "решили, что война должна быть продолжена Украиной".

"Мы считаем, что это опасно и ошибочно. Мы обсудим это в Брюсселе в четверг", - подчеркнул Орбан.

Он также напомнил, что Венгрия и Северная Македония заняли единую позицию при подготовке в ООН нейтральной резолюции по Украине. Они поддержали при голосовании на Генассамблее ООН проект этого документа, предложенный Соединенными Штатами. 

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