Венгрия выступит на саммите ЕС против продолжения военных действий на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года.

Страна считает опасной ошибкой настрой лидеров большинства стран ЕС на продолжение конфликта, отметил премьер-министр Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Венгрия заявит на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта, что считает опасной ошибкой настрой лидеров большинства стран ЕС на продолжение конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Христианом Мицкоски.

"Мы приветствуем начало американо-российских переговоров и заинтересованы в их успехе", - отметил глава правительства. В то же время, сказал он, Венгрия ведет дискуссии со своими европейскими союзниками, которые "решили, что война должна быть продолжена Украиной".

"Мы считаем, что это опасно и ошибочно. Мы обсудим это в Брюсселе в четверг", - подчеркнул Орбан.

Он также напомнил, что Венгрия и Северная Македония заняли единую позицию при подготовке в ООН нейтральной резолюции по Украине. Они поддержали при голосовании на Генассамблее ООН проект этого документа, предложенный Соединенными Штатами.