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ТАСС

Шмыгаль признал риски для систем ПВО из-за приостановки помощи США

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Henry Nicholls/ Pool via AP

Премьер-министр Украины отметил, что могут возникнуть проблемы с обслуживанием и боеприпасами для зенитных ракетных комплексов Patriot

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Приостановка военной помощи со стороны США несет угрозы для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), так как возникнут проблемы с обслуживанием и боеприпасами для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина имеет поставки и "остатки на складах от разных партнеров", однако вклад США в украинскую ПВО наиболее существенный за счет ЗРК Patriot. "Patriot - пока что единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск, о котором вы спрашивали, он содержится в этой плоскости обеспечения систем Patriot как ремонтом, обслуживанием, так и боеприпасами", - сказал он на пресс-конференции в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о рисках в связи с приостановкой помощи Вашингтоном.

"Риск такой присутствует. Я уверен, что мы найдем с США и с нашими партнерами варианты, как сделать так, чтобы этот риск не реализовался", - резюмировал премьер.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. Приостановка помощи произошла через несколько дней после перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.

Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ВС Украины из-за приостановки помощи ощутят в первую очередь нехватку ракет для систем ПВО и снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом накануне замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий уже заявил о значительной перегрузке украинской системы ПВО. По его словам, ВС РФ "обходят все средства и районы противовоздушной обороны". 

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Patriot ЗРК
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