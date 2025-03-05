Эксперт Бескрестнов рассказал, какие подразделения ВСУ пострадают без Starlink

Специалист в сфере радиотехнологий с позывным Флэш отметил, что это подразделения РЭБ, операторы БПЛА и артиллерия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотников и артиллерия пострадают сильнее всего, если Украина будет отключена от системы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

"Больше всего пострадают отдаленные точки РЭБ, РЭР (радиоэлектронная разведка - прим. ТАСС), область применения беспилотников и частично артиллеристы", - сказал Бескрестнов в комментарии агентству Укринформ.

Он пояснил, что без Starlink операторы беспилотников не смогут транслировать полученные аппаратами разведданные. Проблемы со связью, считает эксперт, возникнут и у подразделений, которые находятся за пределами досягаемости стандартных ретрансляторов.

При этом Бескрестнов утверждает, что вся связь в ВСУ не будет парализована, так как у армии есть свои каналы. По информации эксперта, Генштаб ВСУ прорабатывает возможные варианты замены Starlink. Однако, отметил он, альтернативная спутниковая связь обходилась бы в несколько раз дороже. Бескрестнов сообщил, что сейчас в украинской армии порядка 100-160 тыс. систем спутниковой связи Starlink, причем многие из них оплачивают сами военнослужащие, так как используют их не в военных целях, а для связи с семьями.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. В Киеве многие восприняли эту ситуацию как катастрофическую. В частности, депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что приостановка военной помощи в первую очередь отразится на нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В свою очередь военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснял в беседе с ТАСС, что приостановка военной помощи Вашингтона Киеву будет иметь отложенное действие, в то время как реальный и мгновенный парализующий эффект на ВСУ могло бы оказать их отключение от Starlink.