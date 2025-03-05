FT: Украина израсходует запасы американских вооружений через два-три месяца

По данным газеты, полного коллапса не случится, но ВСУ будут вынуждены покидать некоторые позиции значительно быстрее

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины израсходуют все остающиеся запасы американских вооружений уже через два-три месяца. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источник в украинской разведке.

"После этого нам будет очень сложно, - заявил собеседник издания. - Полного коллапса не случится, но мы будем вынуждены покидать некоторые позиции значительно быстрее".

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Приостановка распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.