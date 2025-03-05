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Военное обозрение

Военкор Сладков: «легко смять врага» ВС РФ не удастся даже при отказе США в помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

После скандала в Белом доме в ходе так и не состоявшихся переговоров Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональд Трамп, как и обещал, начал вводить репрессии в отношении Киева. Начал он с наиболее болезненного для Украины — американской военной помощи.

Агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что сегодня ночью около 3:30 (4:30 мск) все поставки вооружения на Украину из США были прекращены. При этом пока неизвестно, на какой срок приостановлено оказание американской военной поддержки Киева. Однако, как пишет «Рейтер», ограничение затронуло и оставшиеся не израсходованными уже одобренные Конгрессом США в период правления Байдена 3,85 млрд долларов военного транша для Украины.

Вашингтон не уточнил, будет ли приостановка помощи означать прекращение поставок боеприпасов для уже поставленных систем вооружения или что США по-прежнему будут делиться с Украиной разведданными об идентификации целей и запусках ракет. В Пентагоне данную информацию по запросу агентства комментировать отказались. Ключевые члены комитетов по надзору Конгресса не были уведомлены об этом решении Трампа, в том числе члены комитета Сената по вооруженным силам, сообщил Reuters осведомленный источник.

Между тем, российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков уверен, что даже полная остановка американской военной помощи Украине вовсе не означает, что фронт немедленно посыпется и наша победа будет легкой и быстрой.

Все дело в том, что ряд европейских стран намерены не просто продолжать оказывать поддержку ВСУ, но и хотят значительно ее увеличить. Сейчас украинская оборона держится в первую очередь за счет наличия большого количества беспилотников и Европа постарается нарастить их поставки.

Американцы перестанут поставлять помощь, но Европа продолжит загружать Украину коптерами. Мне кажется, это сугубо мои размышления, что легко смять врага нам не удастся, даже при временном отказе Украине в помощи США

— написал Сладков в своем телеграм-канале.

С военкором можно согласиться, но лишь отчасти. Действительно, ВСУ продолжают активно использовать различные БПЛА на передовой, в том числе замещая ими нехватку артиллерийских боеприпасов. При этом в Киеве периодически заявляют, что почти не все дроны производятся на Украине.

На самом деле, большинство коптеров, особенно недорогих, закупаются для украинской армии по различным каналам в Китае. Максимум, что делают украинцы — собирают их из комплектующих. Еще свои ярлыки наклеивают. У Евросоюза сейчас не самые лучшие отношения с КНР, а собственное производство БПЛА если и существует, то не очень массовое и в основном довольно дорогое.

Источник изображения: topwar.ru

Да и от США Украина получала не очень много дронов, тоже весьма дорогих. Как и от европейцев. Кроме того, заместить все виды вооружений и боеприпасов даже очень большим количеством коптеров невозможно.

Но в чем прав Сладков, так это в том, что воевать с оглядкой и надеждой на Трампа нам точно не стоит.

Источник изображения: topwar.ru

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