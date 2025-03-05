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ЦАМТО

ВМС Сингапура намерены закупить дополнительные НАПЛ и новые патрульные самолеты

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Головная введённая в состав ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Invincible германской постройки проекта 218SG, 24.09.2024
Головная введённая в состав ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Invincible германской постройки проекта 218SG, 24.09.2024.
Источник изображения: министерство национальной обороны Сингапура

ЦАМТО, 4 марта. Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен объявил в ходе выступления в парламенте о наличии планов закупки двух дополнительных неатомных подводных лодок класса "Инвинсибл" ("Тип-218SG"), а также новых патрульных самолетов.

Как заявил министр в своем выступлении перед законодателями, программа принятия НАПЛ класса "Инвинсибл" реализуется по плану. В боевой состав флота вошли подводные лодки "Инвинсибл" и "Импекэбл" и на текущий момент подтверждено, что они могут успешно применяться в тропических условиях Сингапура.

Это позволяет правительству спланировать закупку двух подводных лодок в дополнение к четырем уже приобретенным. По оценке министра, подводным лодкам необходимо часто проходить проверки и техническое обслуживание, поскольку они эксплуатируются в экстремальных условиях. Поэтому в составе флотов ведущих стран региона состоит больше четырех подлодок. Покупка двух дополнительных НАПЛ обеспечат "устойчивую" эксплуатацию подводного флота ВМС Республики Сингапур.

Кроме того, Нг Энг Хен сообщил, что командование ВВС Сингапура проводит оценку возможностей замены морских патрульных самолетов "Фоккер-50", срок службы которых составляет около 32 лет. В число потенциальных кандидатов входят компания Boeing с P-8 "Посейдон" и Airbus с C-295 MPA.

Министр также проинформировал законодателей, что в этом году будет спущен на воду первый (из шести заказанных в 2023 году для ВМС Сингапура) многоцелевой боевой корабль MRCV (Multi-Role Combat Vessel). Дальность применения MRCV будет "примерно в три раза" больше, чем у корветов класса "Виктори", для замены которых они предназначены. Ожидается, что первый корабль поступит на вооружение ВМС Сингапура в 2028 году.

По информации Нг Энг Хена, бюджет Министерства обороны на 2025 год, по прогнозам, составит около 23,4 млрд. сингапурских долларов (около 17,3 млрд. долл. США), что на 12,4% превышает расходы на 2024 год. Увеличение связано с "наверстыванием" проектов, отложенных или прерванных из-за пандемии COVID-19. Решение о темпах дальнейшего увеличения расходов на оборону будет приниматься после оценки военно-политической обстановки в мире и регионе.

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Страны
Сингапуp
Продукция
C-295 CASA
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Boeing
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