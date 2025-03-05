Что поставлено на карту после нападок Трампа на Зеленского (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа не сможет компенсировать Киеву потерю поставок оружия из США

После громкой ссоры Зеленского с Трампом Европа обещала продолжить "поддержку" Украины, передает Bloomberg. Однако ее военная "помощь" не компенсирует возможную потерю американских поставок: некоторых видов вооружений у европейцев просто нет.

Генри Мейер

Александр Кудрицкий (Aliaksandr Kudrytski)

Президент США Дональд Трамп давно заявлял, что намерен договориться о скорейшем прекращении украинского конфликта. Стремясь как можно скорее заключить соглашение, США начали прямые переговоры с Кремлем, оставив в стороне как Украину, так и европейские державы.

Трамп пригрозил Киеву свернуть дальнейшую поддержку, если его правительство не передаст американским компаниям право на эксплуатацию его недр. Однако это соглашение повисло на волоске после пылкой встречи в Белом доме, обострившей и без того напряженные отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина и ее европейские союзники опасаются, что Трамп навяжет Киеву мир на условиях президента Владимира Путина, который в том числе намерен удержать уже занятые украинские земли.

Как Трамп давил на Зеленского?

Трамп 19 февраля намекнул, что конфликт развязала Украина, хотя в 2022 году войска ввела Россия. Он заклеймил Зеленского “диктатором”, который “отказывается проводить выборы”, хотя правительство Украины отменило их из-за военного положения. Кроме того, сказывается страх российского вмешательства и трудности с организацией голосования на фоне боевых действий. Трамп предупредил президента Украины, что ему лучше “поторопиться” и поскорее договориться с Россией, “пока у него еще есть страна”.

Однако Трамп сменил гнев на милость, как только Зеленский согласился подписать соглашение о передаче важнейших полезных ископаемых Украины под контроль США. Порвав с традиционной внешней политикой США, Трамп подавал договор как “услугу за услугу” в счет оплаты американской помощи более чем за три года конфликта.

Но 28 февраля, когда украинский лидер отправился в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, встреча вылилась в некрасивую перебранку перед камерами мировых СМИ после того, как Зеленский во всеуслышание усомнился в готовности Путина к дипломатическому урегулированию — и в том, что это соглашение сдержит дальнейшее продвижение российских войск.

И Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс попеняли Зеленскому за неблагодарность — после оказанной США масштабной поддержки. Трамп заявил, что украинский лидер “идет на риск третьей мировой”, а затем написал у себя в Truth Social, что Зеленский “должен вернуться, когда будет готов к миру”.

Что Трамп и его администрация говорят о мирном урегулировании на Украине?

На сентябрьских президентских дебатах Трамп обошел стороной вопрос, хочет ли он, чтобы Украина полностью изгнала со своей территории неприятеля. Вместо этого он неоднократно подчеркивал в ходе предвыборной кампании, что боевые действия должны прекратиться и что он лично урегулирует конфликт “за один день”.

В декабре Трамп пошел еще дальше: заявил, что Украине необходимо достичь мирного соглашения и растоптал надежды Киева на возвращение утраченных территорий. Еще более зловеще прозвучало стало его предостережение, что Украина “когда-нибудь может стать российской”.

Его напарник по президентской гонке Джей Ди Вэнс заявил в сентябрьском интервью, что по результатам мирного соглашения Россия наверняка сохранит за собой занятые земли, а Украине придется отказаться от стремления влиться в западный военный альянс НАТО.

Это подтвердил и новый министр обороны Пит Хегсет, заявив в феврале союзникам, что членство Украины в НАТО и выход страны к границам 2014 года нереальны. Россия также потребовала, чтобы Украина объявила нейтралитет и значительно сократила численность своих вооруженных сил.

Зеленскому будет трудно смириться с таким исходом, ведь он последовательно отметал как заморозку конфликта, так и сдачу территорий в обмен на мир. Позже, однако, он несколько смягчил свою позицию, намекнув, что Россия могла бы сохранить фактический контроль над частью занятых территорий — в качестве временной меры для достижения мира.

Своим решением пойти на прямые переговоры с Россией о прекращении боевых действий Трамп пошел наперекор своему предшественнику Джо Байдену, который решительно отметал мирные переговоры в обход украинского руководства. Это повышает риск, что Трамп навяжет Киеву невыгодные мирные условия, свернув американскую поддержку. Трамп уже сетовал на якобы чрезмерную помощь Украине, хотя пока и не говорил прямо о намерении ее прекратить.

Ранее он угрожал России карательными мерами, если та откажется от деятельного участия в мирных переговорах. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в феврале, что в зависимости от готовности Кремля к переговорам возможно и смягчение антироссийских санкций. Однако стороны по-прежнему далеки друг от друга: США призывают Европу отправить на Украину миротворцев и предоставить Киеву гарантии безопасности, тогда как Россия отвергает любое присутствие НАТО.

Какую помощь США оказали Украине?

На сегодняшний день украинская армия — крупнейшая и наиболее боеспособная в Европе (после российской), но она получает обширную поддержку США в виде разведданных, оружия и финансовой помощи. По данным госдепартамента, США стали крупнейшим военным спонсором Украины, передав с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года вооружений на 64 миллиарда долларов.

Помимо прочего США поставили: три батареи ПВО Patriot; 12 современных зенитно-ракетных комплексов NASAMS; более 3 000 зенитных ракет Stinger; более 40 систем залпового огня HIMARS; сотни единиц бронетехники, пушек и гаубиц; три десятка танков Abrams; и, наконец, запасы боеприпасов. Однако США воздержались от передачи Украине современных самолетов — вместо них ограниченное количество истребителей F-16 американского производства поставили другие западные партнеры.

Общая же помощь США перевалила за 174 миллиарда долларов. В нее вошли средства на укрепление безопасности Украины, а также на пополнение запасов союзников, пожертвованных Киеву. Кроме того, США также помогли правительству Украины в разминировании и помогли обучить и оснастить спасателей.

Какую пользу принесла помощь США?

Когда Россия только ввела войска, Украине пришлось отбиваться от гораздо более многочисленной армии, используя в основном советский арсенал. Поставки американского оружия сыграли решающую роль и позволили ВСУ сдержать первоначальный натиск и продолжать борьбу, когда конфликт затянулся.

В районах ожесточенных боев украинские части штурмуют российские позиции на американских боевых машинах Bradley (“Брэдли”). Пусковые установки HIMARS позволяют ВСУ точно поражать российские цели за линией фронта. А системы ПВО Patriot помогли ВСУ сбивать самые современные и смертоносные ракеты противника.

Зеленский неоднократно сетовал, что поддержка США позволяет лишь избежать поражения, но недостаточна для победы. Тогда в ноябре Байден сменил давний курс и разрешил Украине бить американскими ракетами большой дальности в тыл России. По словам США, это решение было принято в ответ на развертывание России многотысячного северокорейского контингента (в Кремле назвали информационной уткой утверждения западной прессы, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию – прим. ИноСМИ). Трамп в то время раскритиковал этот шаг, назвал его “безумием” и допустил, что отменит его, придя к власти.

Сможет ли Украина продолжать борьбу без помощи США?

Если Трамп свернет помощь, не предприняв должных дипломатических шагов, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия, Украине будет грозить поражение. Весь поставленный США арсенал танков, систем залпового огня и средств ПВО исчерпает боезапас за считанные месяцы.

Другие ключевые союзники Украины — в частности, Германия и страны Прибалтики — пообещали оказывать поддержку при любых обстоятельствах. После провальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с украинским лидером в Лондоне перед экстренным саммитом с европейскими коллегами. Великобритания объявила о кредите на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на поставку на Украину более 5 000 ракет ПВО. Тем временем Европейский союз обдумывает военный пакет на 20 миллиардов евро (21 миллиарда долларов США) для Украины вкупе с увеличением расходов на оборону.

Однако помощь Европы не компенсирует выпавшую поддержку США. Кроме того, в Старом Свете отсутствуют необходимые мощности по производству оборонительных вооружений.

Европейские лидеры пытаются убедить Трампа не сворачивать сотрудничество с Европой и Украиной до тех пор, пока мирные переговоры с Путиным не достигнут успеха. Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие формируют “коалицию желающих” и обсуждают план прекращения боевых действий и отправки миротворческого контингента для обеспечения безопасности Украины, который затем намерены обсудить с США.

Что сказал о Трампе Зеленский?

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах 5 ноября и приветствовал его формулу урегулирования “мир через силу”, однако их отношения не задались с самого начала. И в ответ на новые залпы критики со стороны Трампа Зеленский назвал президента США жертвой российской дезинформации.

Пытаясь наладить переговоры прагматически и по-деловому, Зеленский предложил США доступ к ключевым минералам из недр Украины в обмен на постоянную защиту. Но когда Бессент в феврале представил проект соглашения, который бы обязал Украину отдать Вашингтону половину стоимости минеральных и иных ресурсов, Зеленский отклонил предложение. Более того, он назвал его “несерьезным разговором”, мотивировав это тем, что в нем не было подробностей дальнейшей поддержки США.

Хотя впоследствии соглашения все же удалось достичь, оно так и осталось неподписанным после перебранки в Овальном кабинете, когда Зеленскому бесцеремонно указали на дверь. С тех пор украинский президент заявил, что вернется, если его пригласят, для “конструктивного диалога, чтобы решить реальные проблемы”. Он подчеркнул, что Украина не отступается от соглашения о природных ресурсах, которое готово к подписанию министрами.

Когда высокопоставленные американские чиновники предложили Зеленскому уйти в отставку, он повторил свою благодарность за американскую поддержку, но отказался извиняться за произошедшее на встрече с Трампом и подчеркнул свое право отстаивать интересы своей страны и ее народа.