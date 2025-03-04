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ТАСС

YouTube по-прежнему недоступен для использования в России

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверил доступность видеохостинга на фоне информации о возобновлении его работы без VPN

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, проверил доступность видеохостинга YouTube в России на фоне информации о возобновлении его работы без VPN, он по-прежнему недоступен для пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пользователей некоторых интернет-провайдеров без замедления заработал видеохостинг YouTube.

"ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен", - сообщили в ведомстве.

Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

"Ростелеком" ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу YouTube в стране. Российский провайдер указал, что о вероятности возникновения технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля.

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В пресс-службе "Ростелекома" сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге. 

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Россия
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