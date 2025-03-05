СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО

Forbes: удар по полигону ВСУ произошел из-за безразличия украинских командиров

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области российским ракетным комплексом "Искандер-М" произошел из-за безразличия украинских командиров, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Командиры обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих", — приводит Экс слова одного из украинских военных, ранее размещенного в этом учебном центре.

Как указал обозреватель, на полигоне не было никаких укрытий, маскировки или мер противодействия беспилотникам, которые могли обнаружить расположение тренировочного пункта.

Минобороны России 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара "Искандером-М" по полигону.