Глава ЕК предложила странам Евросоюза увеличить оборонные расходы на 1,5 проц.

ЦАМТО, 4 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 млрд. евро для европейской обороны, страдающей, по мнению Брюсселя, от недофинансирования.

"Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 млрд. евро в течение четырех лет", – цитирует "РИА Новости" заявление фон дер Ляйен.

По ее словам, такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран ЕС, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития.

Она также добавила, что всего ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года до 800 млрд. евро инвестиций в оборону и безопасность сообщества.