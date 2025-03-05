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ТАСС

В Раде заявили, что запасов вооружений Украине хватит на полгода

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M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня
M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня.
Источник изображения: @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Особенно тяжело придется со средствами ПВО и РСЗО HIMARS, отметил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украина обладает запасами вооружений примерно на полгода, но без помощи США будет гораздо тяжелее, чем теперь. Об этом сообщил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский изданию РБК-Украина.

"Я думаю, что запас прочности на Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее, - сказал он, отвечая на вопрос о запасах вооружений. - Поэтому сейчас все работают над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять".

По словам Вениславского, особенно тяжело придется со средствами ПВО и РСЗО HIMARS. Он добавил, что часть потребностей в других вооружениях Киев рассчитывает покрыть за счет продукции своего оборонно-промышленного комплекса.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Белый дом. В ходе общения с прессой перед переговорами между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка. Зеленский перебивал Трампа и грубил журналистам. Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, а также пресс-конференция по итогам переговоров не состоялись. При этом Зеленский не стал извиняться за свои действия и слова, посчитав, что он не сделал "что-то плохого".

3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. 

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HIMARS
Персоны
Трамп Дональд
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