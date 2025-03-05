Песков: решение США приостановить помощь Киеву сподвигнет к мирному процессу

Предстоит узнать детали этого решения, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, то это может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что еще предстоит узнать детали.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Это распоряжение вступило в силу в ночь на вторник. Представитель Пентагона также заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По его словам, это касается всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе оружия, перевозимого самолетами и кораблями или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

"Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - сказал представитель Кремля.