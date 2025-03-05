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Военное обозрение

Военно-морские силы Эстонии наращивают присутствие на Балтийском море

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне ряда инцидентов, произошедших в последнее время на Балтийском море, включая повреждение кабелей, соединяющих Эстонию с Финляндией, эстонские ВМС усиливают свои возможности, пишет издание Naval News.

По словам авторов издания, Таллин решил заняться переоснащением своих морских сил. В интервью Naval News командующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что потенциал ВМС основан на двух основных составляющих.

Во-первых, совершенствуется осведомленность морской ситуацией, для чего используются патрульные суда и сеть морских, прибрежных и воздушных средств наблюдения. Также для этого ВМС тесно сотрудничают с ВВС страны, пограничной службой и полицией.

Во-вторых, это чисто военная составляющая ВМС. Сюда входят и возможности минной войны, и противокорабельные ракеты типа Blue Spear, и береговая система противоракетной обороны, и многое другое.

Основываясь на оценке национальных и военно–морских потребностей Эстонии и в сотрудничестве с соседними Латвией и Литвой, ВМС страны разработали «хорошо структурированный и составленный план» дальнейшего усиления своих возможностей, отметил Вярк.

По его словам, будущий эстонский флот должен состоять из 10-12 судов двух разных типов. Это несколько крупных судов длиной около 100 м, способных патрулировать моря и выполнять ряд задач в любую погоду и около десятка небольших судов длиной около 55-60 м, которые работают в прибрежных условиях, но также дополняют более крупные корабли.

Оба типа судов должны иметь следующие характеристики: обладать хорошим комплексом датчиков, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы; быть способными устанавливать мины; иметь достаточные возможности для самообороны.

Командующий ВМС напомнил, что в апреле 2024 года они передали два патрульных судна Украине, добавив, что ещё два корабля в ближайшее время будут выведены из эксплуатации. Все это ослабляет возможности ВМС Эстонии, которые необходимо укрепить, заключил Вярк.

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Латвия
Литва
Украина
Финляндия
Эстония
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