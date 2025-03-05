ВВС Марокко провели испытания самолета ВТА KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 4 марта. ВВС Марокко провели испытания тактического транспортного самолета / заправщика KC-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer, который является основным кандидатом на замену устаревших C-130 "Геркулес".

Как сообщает Defensa.com, проведенные в феврале испытания являются частью комплексной оценки, направленной на модернизацию логистических возможностей, а также диверсификацию источников вооружения в меняющемся геополитическом контексте.

Ранее, в январе 2024 года, делегация ВВС Марокко посетила предприятия OGMA в Алверка-ду-Рибатежу (Португалия), стратегического партнера Embraer по программе KC-390, для ознакомления с линией производства ключевых компонентов. Данный визит предшествовал прибытию в Марокко в марте 2024 года самолета KC-390 с регистрационным номером PT-ZNG, который был детально изучен на авиабазе "Сале".

Марокканские амбиции не ограничиваются покупкой самолетов. Ведутся переговоры с Embraer о местном производстве компонентов с "высоким уровнем интеграции" в производстве KC-390. Эта инициатива соответствует стратегии "Сделано в Марокко", направленной на то, чтобы превратить эту страну в "африканский авиационный центр".

Если контракт будет подписан в 2025 году, первая поставка KC-390 ВС Марокко может состояться уже в конце 2027 года. В случае заключения контракта, C-390 заменят самые старые модели C-130 "Геркулес", состоящие на вооружении ВВС Марокко (всего на вооружении состоит 15 самолетов C-130H).

По мнению издания, проведенные испытания отражают стратегию "позитивного нейтралитета" Марокко, которая направлена на диверсификацию поставщиков без чрезмерной зависимости от западных экспортеров. Сближаясь с такими странами, как Турция, Индия и Бразилия, Марокко укрепляет связи с развивающимися экономиками, не отказываясь при этом от своих традиционных партнеров.

Успех этой стратегии будет зависеть от способности поддерживать дипломатический баланс между старыми и новыми партнерами. Окончательное решение, которое ожидается к концу 2025 года, станет ключевым индикатором стратегического пути, который выберет Марокко в нестабильной геополитической ситуации, отмечает Defensa.com.