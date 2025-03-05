Reuters: распоряжение Трампа о прекращении помощи Киеву вступило в силу

Как сообщил собеседник агентства, оказание военной помощи прекратилось в 01:30 по Гринвичу

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Украине вступило в силу в ночь на вторник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник агентства, оказание военной помощи прекратилось в 01:30 по Гринвичу (04:30 мск).

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По его словам, приостановка распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.