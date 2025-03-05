ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Великобритании 2 марта объявило о подписании с британским подразделением компании Thales, Thales UK, контракта на поставку крупной партии легких многоцелевых ракет LMM (Lightweight Multirole Missiles) для ВСУ.

Стоимость заказа составляет 1,6 млрд. фунтов стерлингов. Это позволит до 2030 года поставить ВСУ 5 тыс. ракет LMM. Соглашение содержит опционы на сумму до 500 млн. фунтов стерлингов.

Контракт был заключен Организацией по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support – DE&S) МО Великобритании от имени украинского правительства и будет финансироваться за счет займа, предоставленного Экспортно-кредитным агентством Великобритании (UKEF).

Thales Northern Ireland выполнит контракт в сотрудничестве с украинской компанией-партнером, который будет производить пусковые установки и командные пункты на территории Украины.

Контракт основан на Соглашении о столетнем партнерстве, подписанным К.Стармером и В.Зеленским в Киеве в январе 2025 года. В 2024 году стороны заключили соглашение, обеспечивающее предоставление UKEF Украине при подписании контрактов с британскими предприятиями кредитных гарантий на сумму до 3,5 млрд. фунтов.

В сентябре 2024 года МО Великобритании уже подписало с Thales контракт стоимостью 162 млн. фунтов стерлингов (213 млн. долл.), предусматривавший поставку ВС Украины 650 ракет LMM. Поставка первой партии боеприпасов выполнена в декабре 2024 года. Новый контракт позволит продолжить поставки и усилить противовоздушную оборону Украины.

Контракт позволит сохранить 700 имеющихся и создать 200 новых рабочих мест на заводе компании Thales в Белфасте. Благодаря соглашению производство ракет на этом предприятии увеличится втрое, а также принесет выгоду британским компаниям, вовлеченным в цепочку поставок.

О закупке LMM было объявлено после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении увеличить расходы Великобритании на оборону до 2,5% ВВП к апрелю 2027 года и затем нарастить их до 3% ВВП.

Как лицемерно заявляет МО Великобритании, "контракт на поставку ракет Украине поможет выполнить обязательства британского правительства и улучшить жизнь людей в каждом уголке Великобритании путем роста экономики. Затрачивая больше средств на оборону, власти усиливают национальную безопасность, лежащую в основе экономического роста, открывают новые рабочие места по всей стране".