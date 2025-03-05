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ТАСС

CNN: Украина ощутит приостановку помощи США через несколько дней или недель

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

По данным телеканала, последствия для украинской стороны будут серьезными, даже если другие страны будут пытаться восполнить нехватку помощи

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Украинская армия ощутит приостановку военной помощи США через несколько дней или недель. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, чтобы украинская армия почувствовала последствия приостановки военной помощи со стороны США нужно некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако, как только запасы начнут истощаться, последствия для Украины будут серьезными, даже если другие страны будут пытаться восполнить нехватку помощи. "Европа не сможет восполнить весь дефицит в одиночку", - приводит CNN слова чиновника.

Ранее ВС США приостановили поставки военной помощи Украине, заявил ТАСС представитель Пентагона. 

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США
Украина
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