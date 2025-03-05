В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности

Шойгу: в Москве 27-29 мая пройдет международная встреча по безопасности

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он пригласил к участию в конференции делегацию Мьянмы.

"Рассчитываю на участие высокопоставленной мьянманской делегации в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 27-29 мая в Москве", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.