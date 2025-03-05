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РИА Новости

В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности

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Панорама Москвы
Панорама Москвы.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Шойгу: в Москве 27-29 мая пройдет международная встреча по безопасности

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он пригласил к участию в конференции делегацию Мьянмы.

"Рассчитываю на участие высокопоставленной мьянманской делегации в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 27-29 мая в Москве", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

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Страны
Мьянма
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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