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ЦАМТО

FT: Франция предложила обеспечить безопасность Украины замороженными активами России

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

ЦАМТО, 4 марта. Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Французские чиновники обсудили предложение о конфискации российских активов европейскими странами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии", – говорится в материале.

По данным газеты, предложение хорошо восприняли другие европейские страны, но до согласия по данному вопросу пока далеко. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение.

"Все больше и больше стран готовы использовать замороженные активы РФ в качестве рычага давления", – заявил собеседник издания.

При этом в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Украина
Франция
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