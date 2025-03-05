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ЦАМТО

В Словакии продолжат проверку законности передачи военной техники Украине

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Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: © flickr.com / HatM

ЦАМТО, 4 марта. Депутаты словацкого парламента на заседании комитета по обороне и безопасности 3 марта ознакомились с ходом проверки законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 гг.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

Как напоминает агентство, в конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 млн. евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" общей стоимостью 500 млн. евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам.

"От министра внутренних дел в конце 2024 года мы узнали, что была сформирована следственная группа, и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам. Что касается сегодняшней комиссии, то мы ее созвали для того, чтобы получить информацию от правоохранительных органов на какой стадии расследование, которое должно было начаться в конце 2024 года", – сказал Т.Гашпар на пресс-конференции 3 марта.

По его словам, заседание комиссии прошло в засекреченном формате. Т.Гашпар сообщил, что ее участники были проинформированы о юридической квалификации дел, которые находятся в разработке следственной группы.

В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства Министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники.

Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.

В апреле 2022 года Словакия передала Украине ЗРС С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

Р.Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной, отмечает агентство.

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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