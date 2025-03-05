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ЦАМТО

Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

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Флаги США и КНР
Флаги США и КНР.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 4 марта. Китай внес 15 компаний из США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном 4 марта заявлении Министерства коммерции КНР.

"В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 компаний из США в список экспортного контроля", – цитирует "РИА Новости" заявление Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.

Вместе с тем, подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в Министерство коммерции КНР.

Меры вступают в силу с момента публикации.

В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.

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